Эксперт по туризму Мельник перечислил страны, где можно выгодно отдохнуть в сентябре

Летний сезон подходит к концу, и осень не за горами. Однако и в первый осенний месяц можно отдохнуть и погреться под солнечными лучами. Эксперт по туризму Николай Мельник пояснил, куда можно отправиться в бюджетный отпуск в начале осеннего сезона. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, с сентября начинается бархатный сезон, из-за чего глубина продаж и стоимость турпродуктов начинают уменьшаться после 20-х чисел сентября. Таким образом, лидером среди популярности и относительной дешевизны туров в сентябре-октябре является Турция, где наступает бархатный сезон. Тур в эту страну на двоих составит от 80 тыс. рублей. Также можно отдохнуть в Египте, где тур на двоих составит от 110 тыс. рублей, но данное направление стоит дороже в силу высокой стоимости авиабилетов, как, впрочем, и в ОАЭ.

Эксперт добавил, что также Абхазия будет направлением для недорогого отдыха, стоимость тура будет составлять от 35 тыс. рублей. Отдых на курортах Таиланда обойдется путешественникам в 110–120 тысяч на двоих за 10–11 дней. Если выбрать отдых на Кубе, то он станет стоить от 220 тыс. рублей.

По его мнению, Тунис, несмотря на все свои показатели, остается дорогим направлением в связи со стоимостью авиабилетов. Кроме того, бюджетный отдых ожидается в Шри-Ланке и Индии. Если отечественные авиакомпании начнут осуществлять чартерные рейсы по данным направлениям, то стоимость туров будет обходиться от 70 тыс. рублей на двоих. Путешествие в Китай обойдется от 140 тыс. рублей на двоих, во Вьетнам - от 240 тыс. рублей.

Ранее эксперт Ольга Сапронова рассказала о преимуществах осеннего отпуска.