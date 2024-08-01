Россияне положительно оценивают отдых в Тюмени

Россияне из разных регионов оставляют положительные отзывы после отдыха в Тюмени: красивые набережные, интересные выставки в музеях, старинные церкви, сообщает nashgorod.ru . Особенное впечатление у многих производит Тюменский Кремль.

Город условно разделен на две части. Туристам интереснее всего проводить время в историческом центре. Россияне отмечают, что в Тюмени какая-то особенная энергетика и атмосфера. Можно неспешно гулять по благоустроенным улицам, посещать выставки, наслаждаться вкусной едой в кафе.

На туристических платформах TripAdvisor и Google Reviews россияне пишут, что особенно их поразило доброжелательное отношение местного населения. Уровень обслуживания в гостиницах и кафе отмечают как высокий.

«Очень понравилась Тюмень, особенно сервис в гостиницах и ресторанах. Люди здесь действительно дружелюбные и отзывчивые. Всем рекомендую посетить этот город», — написала Ирина из Новосибирска.

Противоречивых отзывов достаточно мало. Так, отдыхающий из Перми написал, что не мог уверенно ориентироваться в городе из-за отсутствия указателей и табличек с адресами. Туристка из Воронежа также отметила важность наличия информационных стендов и указателей.

Ранее сообщалось, что россияне критикуют отдых в Геленджике из-за грязного моря и кишечных инфекций.