Россияне смотрят фильм «Барби» в кинотеатрах, несмотря на санкции и ЛГБТ-закон

Фильм «Барби» выпущен режиссером Гретой Гервиг. Киностудия Warner Bros, которая владеет правами на показ киноленты, запретила демонстрацию своих картин в России после объявления СВО. Российские кинотеатры нашли способ легально обходить запреты, сообщает prmira.ru . Единственное отличие – из премьерной ленты вырезан фрагмент, где целуются мужчины с целью выполнения требований ЛГБТ-закона.

На стендах кинотеатрах не везде афишируют премьеру фильма «Барби». Показ ленты проходит в формате предсеансового обслуживания – то есть сначала включают пиратскую копию фильма «Барби», а потом демонстрируют короткометражное кино, которое также было заявлено в афише. Некоторые кинотеатры предлагают посмотреть «Барби» в рамках формата синема-вечеринка.

Фото: [ prmira.ru ]

Сотрудники «Проспекта Мира» поделились впечатлением от премьеры.

«Я ходила на «Барби» вечером 16 сентября — сеанс начался в 22:00. Зал был небольшой, но практически полный. Над некоторыми шутками смеялись все, но в целом от фильма смешанные ощущения: красиво, музыкально, тема важная. Но, мне показалось, что фильм слишком прямолинейный и карикатурный. Хотя, может, в этом и смысл».

«Людей было очень много, тем более для нон-стопа. Зал где-то на 80 с лишним процентов был заполнен. После первого фильма — «Барби», зал почти не опустел, многие остались на «Оппенгеймера». Все захлопали во время первого появления Кена. И в конце Барби все тоже хлопали. Как по мне, у Барби странный сюжет. Но были моменты, когда я плакал».

Журналисты побеседовали с людьми, которые также пришли на показ «Барби». Один из зрителей обратил внимание, что было видно, где именно вырезали сцену с поцелуями. Присутствующий в зале человек отметил, что «Барби» - это высокотехнологичное кино.

««Барби» — это проверенный временем каст, хитовый саундтрек от икон жанров и визуал, пестрящий всеми цветами радуги», - поделился впечатлениями очевидец

В красноярских кинотеатрах зрители уже оценили фильм «Барби». Премьеру показали в четырех заведениях. Известно, что аналогичным способом поступают администраторы кинотеатров и в других городах РФ.