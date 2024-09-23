Россияне стали чаще платить за недвижимость наличными

Эксперты отмечают, что в последнее время все больше россиян расплачиваются наличными деньгами при приобретении недвижимости, сообщил udm-info.ru.

Россияне стали реже оформлять ипотеки. Причина — кредит по льготным ставкам могут взять не все граждане из-за введения новых правил. Однако рынок недвижимости не замер. Эксперты уверены, что деньги у россиян есть. Примерно половина закрытых сделок по недвижимости по Удмуртии были оплачены именно наличными.

«Высокая ключевая ставка способствует росту процентных ставок по срочным вкладам и накопительным счетам, предлагаемых банками. Это стимулирует граждан к сбережению», — пояснила управляющий Отделением-НБ Удмуртская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России Татьяна Жиганшина.

Представители финансовых организаций рассказали, что некоторые россияне предпочтут перестраховаться. Ключевая ставка Центробанка снова была повышена, что может отразиться на росте ставок по срочным вкладам. Практика показывает, что люди открывают депозитные вклады, куда переводят отложенные на покупку квартиры деньги. Как только ключевая ставка снизится, уменьшатся и проценты по вкладам. Рынок недвижимости снова станет более активным.

Ипотека также пользуется спросом, не смотря на ограничения банков. Финансовые организации будут находить способы, чтобы продолжать привлекать клиентов.

Ранее сообщалось, что Финляндия может ввести запрет на сделки с недвижимостью для россиян.