Финляндия может ввести запрет на сделки с недвижимостью для россиян

Данный законопроект разработало Министерство обороны страны, о чем также сообщил «Интерфакс».

Соответствующая мера направлена на минимизацию возможного «враждебного влияния», учитывая активное воздействие России «на критическую инфраструктуру». Эти слова принадлежат главе военного ведомства Антти Хяккянен. Также он заявил, что законопроект был подготовлен Минобороны за лето. Вскоре его отправят на оценку экспертам, а к концу года — в парламент.

На данный момент в Финляндии зарегистрировано около 3,5 тыс. объектов недвижимости, принадлежащих гражданам России. Новый запрет не затронет лиц, имеющих двойное гражданство или постоянный вид на жительство в стране.

Ранее президент Финляндии заявил, что скоро наступит подходящий момент для переговоров России и Украины. Как минимум обе стороны уже заявляли о своей готовности к проведению данного процесса.