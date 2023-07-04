Россияне возмущены нападением в Чечне: анализ заявлений общественных деятелей

Общественные деятели, российские политики и журналисты осуждают действия людей в Чечне, которые нанесли телесные повреждения журналистке Елене Милашиной и адвокату Александру Немову, сообщает newizv.ru . Отклик на ситуацию политические и общественные деятели оставили в своих социальных сетях.

Члены партии «Новые люди» уверены, что парламентским расследованием должны заниматься, в частности, депутаты из Чечни.

«Мы считаем, что представители Чеченской Республики должны дать публичную оценку происходящему», - считают в партии «Новые люди».

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратился к генеральному прокурору и главе Следственного комитета РФ с просьбой как можно скорее найти преступников. В свою очередь сенатор Алексей Пушков считает, что это дело должно быть в приоритете у компетентных органов.

Журналист Екатерина Винокурова уверена, что если за содеянное никто не понесет наказание, то повторятся события мятежа 24 июня, которые также в первую очередь были спровоцированы безнаказанностью действий ЧВК «Вагнер».

«Я осознаю с горечью и отчаянием, что в очередной раз чеченские люди поддерживают преступления, совершаемые их сыновьями и мужьями, братьями, отцами. Преступления против Женщин. Молчит и исламская умма России… наверное, я и они — мы читаем разные версии Великого Корана»

Режиссер Александр Сокуров отметил религиозную принадлежность нападавших.