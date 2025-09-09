Россияне вправе получать компенсацию за упавший на машину птичий помет

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что за упавший на автомобиль птичий помет можно получить компенсацию, сообщило интернет-издание «Абзац».

Общественный деятель высказал мнение, что многие водители не придают значение появившемуся помету на своей машине. Однако подобные загрязнения наносят вред транспортному средству из-за содержания кислот. Как следствие, может нарушаться лакокрасочное покрытие авто. Получить компенсацию вправе те водители, кто заключил со страховой компанией договор. В документе должны содержаться такие формулировки, как «повреждения животными» или «воздействия птиц».

По словам эксперта, обратиться в страховую компанию можно при обнаружении дефектов после попадания помета. Для получения выплаты необходимо не нарушать сроки и своевременно проинформировать сотрудника страховой компании о своем требовании. Факт повреждения фиксируется: подходит фото или видеозапись, которые станут главными доказательствами. Не стоит устранять дефекты и грязь до приезда специалистов. После их визита рекомендовано вымыть машину, чтобы избежать неприятных последствий для авто.

«Получение выплаты от страховой компании в подобном случае вполне вероятно, но это возможно только при наличии полиса КАСКО. ОСАГО такие риски не покрывает. Ключевым моментом является содержание вашего договора добровольного страхования», – сказал Бондарь.

Ранее сообщалось, что эксперт Ворошилов рекомендует водителям осенью изменить стиль вождения.