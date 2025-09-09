Россияне выбирают отдых на море в новых регионах из-за дешевизны

Эксперт считает, что тенденция россиян посещать во время отпуска новые регионы обусловлена несколькими причинами. Первая — бюджетность отдыха. Максим Гурин отметил, что на берегу Азовского моря нет настолько комфортабельных отелей, как в Сочи или Крыму. Летом стоимость проживания в гостиницах Бердянска превышала 5 тыс. руб. в сутки. Номер рассчитан на двоих отдыхающих. Питание не предусмотрено. По словам эксперта, можно было найти номера в среднем за 3200-3400 руб. за двоих на сутки.

«Стоимость туров в Бердянск не слишком высока, поскольку гостиницы там простые и таких роскошных, как в Сочи или Крыму, нет», — объяснил Максим Гурин.

По мнению эксперта, направление пользуется спросом также по причине удобного расположения для некоторых граждан. Например, жители Ростовской области не могут пользоваться услугами аэропорта из-за введенных с целью безопасности мер. Длительные поездки на поезде или автобусе переносят не все. В качестве альтернативы ростовчане отправляются на Бердянскую косу, расположенную в Запорожской области. Эксперт считает, что осенью многие ростовчане проведут бархатный сезон именно на берегу Азовского моря в новых регионах.

