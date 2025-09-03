Тур от 200 до 300 тыс. руб.: что ждет российских туристов после отмены виз в Китай

Эксперты оценили, как отмена виз в Китай отразится на посещении страны россиянами, сообщил newsnn.ru.

Директор турагентства «Москва-тур НН» Евгений Пронин рассказал, что билет в Китай житель России сможет приобрести за 30 тыс. руб. Эксперт считает, что приемлемые цены повысят спрос на поездки.

«Я думаю, что это большой плюс. Спрос вырастет, потому что китайские авиакомпании предлагают достаточно низкие цены на авиабилеты», — директор турагентства «Москва-тур НН» Евгений Пронин в разговоре с NewsNN положительно оценил нововведение.

Директор турагентства «Территория отдыха» Юлия Бушуева согласна с мнением коллеги. Она отметила, что Китай пользуется спросом среди российских туристов. После отмены виз многие граждане решат посетить страну. Однако эксперт предупредила, что Китай — очень специфическое направление. Юлия Бушуева уверена, что для посещения страны необходимо владеть китайским языком. В противном случае эксперт не рекомендует отправляться в самостоятельное путешествие.

«Лучше брать экскурсионный тур, но он будет стоить от 200 до 300 тыс. руб.», — рассказала директор турагентства «Территория отдыха» Юлия Бушуева.

Согласно данным Китайского визового сервисного центра в России, посетить Китай граждане России смогут для разных целей: туризм, бизнес, визит к родственникам и друзьям. Отмена виз — это экспериментальное нововведение, которое будет действовать год, сообщил Интерфакс. NewsNN напомнил, что ранее россияне оформляли визу типа L. Максимальная стоимость однократной поездки составляла 3,3 тыс. руб., а минимальная многократной — 7,4 тыс. руб.

