Раскрыта новая схема: под видом посредничества мошенники жертву делают дроппером

Мошенники придумали свежую легенду для массовой рассылки: теперь они предлагают «заработок» на выводе средств, якобы попавших под санкции. Об этом предупредил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко в беседе с NEWS.ru. Суть одна — жертве обещают легкий процент за помощь с обходом ограничений, а на деле просто делают из нее дроппера.

Он пояснил, как это выглядит со стороны. Приходит сообщение: из-за санкций срочно нужны посредники, работа простая и легальная, никаких специальных навыков не требуется — всего лишь переводить средства и получать комиссию. Звучит как халява, но внутри схемы все наоборот. На самом деле через человека и его карты прогоняют чужие, чаще всего украденные деньги. Счета жертвы становятся транзитным звеном в цепочке отмывания.

По словам эксперта, реально это заканчивается не легкими деньгами, а блокировкой карт и счетов, попаданием в черные списки дропперов, проблемами с открытием новых вкладов и даже уголовной ответственностью. Щербаченко подчеркивает: никакого «посредничества» нет — это прямое участие в мошенничестве. Простой итог: если вам предлагают заработать на проводке чужих денег, пусть даже под соусом санкций, это не работа, а билет в очень серьезные неприятности.

