Россиянин раскладывал взрывные устройства по тайникам в Калуге, чтобы вступить в «Азов»*

Житель Калужской области с начала проведения СВО поддерживал Украину. Сначала переводил деньги для помощи украинской армии. После с ним связался представитель украинских структур, который предложил разложить взрывные устройства в различных местах Калужской области. Мужчина согласился.

«Мне поступило задание собрать компоненты для создания взрывного устройства для использования на территории Российской Федерации и разместить эти компоненты по тайникам на территории Калужской области», - рассказал задержанный житель Калужской области

Россиянин получил инструкции от представителя украинского ведомства, пишет агентство «РИА Новости». Сначала он приобрел необходимые элементы для конструирования взрывного устройства. Ему необходимо было разложить их по тайникам. После мужчина планировал уехать на территорию Украины. Ему подсказали, как именно это лучше сделать. Россиянин решил отправиться в зону СВО, чтобы защищать Украину. Ему симпатизирует террористическая организация «Азов»*, поэтому он хотел вступить в их ряды.

При выезде из России на Украину сотрудники ФСБ задержали мужчину. Его обвиняют одновременно по нескольким статья, в частности, государственная измена и терроризм. Теракт удалось предотвратить. На официальной странице ФСБ размещено признание мужчины в организации терактов против соотечественников.

*Запрещенная в России террористическая организация