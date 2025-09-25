Россиянин раскопал ликвидированную более 30 лет назад шахту ядерной ракеты

В телеграм-канале Мариинского городского суда Кемеровской области проинформировали, что житель Кузбасса на основании суда обязан возместить ущерб лесному фонду в размере около 3,5 млн руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В ходе расследования установлено, что мужчина раскопал ликвидированную более 30 лет назад шахту ядерной ракеты.

По информации пресс-службы суда, мужчину также обязали выплатить в бюджет муниципального округа более 64 тыс. руб. Назначенная сумма — государственная пошлина.

По данным пресс-службы, на территории Кузбасса находилась шахта ядерной ракеты с командным пунктом. Объект принадлежал Минобороны РФ. Более 30 лет его ликвидировали. Местный житель региона решил раскопать территорию, чтобы найти металлолом. Таким образом он планировал заработать деньги. Для раскопок использовал технику. 35-летний экскаваторщик действовал с сообщником.

«За использование лесных участков для распашки и других целей без специального разрешения кузбассовец был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тыс. руб.», — указано в сообщении суда.

По информации пресс-службы, о правонарушении стало известно во время очередного патрулирования территории леса сотрудниками лесоохраны. Мужчина раскопал около 2 тыс. кв. м. Его действия негативно отразились на почвенном слое. Выплатить деньги добровольно россиянин отказался.

