Экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» состоялась в Павловском Посаде

«Хочу выразить благодарность руководителю организации и всем сотрудникам за эту замечательную инициативу. Спасибо моим коллегам из Администрации, представителям партии «Единая Россия» и, конечно, всем неравнодушным жителям, присоединившимся к акции, чтобы вместе защитить и приумножить природное наследие. Особенно тронула история сотрудницы организации Надежды Угаровой, которая давно мечтала посадить дерево в своем родном городе. Именно такие личные истории и общие добрые дела формируют истинную любовь к своей малой Родине. Уверен, новая рябиновая аллея станет настоящим украшением «Дубравы» и будет радовать жителей Павловского Посада на протяжении многих лет. Продолжаем совместными усилиями улучшать наш округ!» - заявил глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.