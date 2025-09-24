Экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» состоялась в Павловском Посаде
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
В парке «Дубрава» Павлово-Посадского округа состоялось мероприятие, посвященное охране окружающей среды под названием «День в лесу. Сохраним лес вместе».
Благодаря поддержке организации, входящей в крупный промышленный холдинг, на территории парка появилась новая аллея, украшенная 20 гранатовыми рябинами.
Положительно сказывается, когда предприятия, ведущие свою деятельность на территории Павлово-Посадского округа, демонстрируют такую высокую степень заботы о социальной сфере. Компания не просто успешно развивается и реализует проект расширения производства, создавая новые рабочие места, но и оказывает значительную помощь в улучшении инфраструктуры и благоустройстве округа. Это прекрасный пример взаимовыгодного сотрудничества, которое позитивно влияет на качество жизни в городе.
«Хочу выразить благодарность руководителю организации и всем сотрудникам за эту замечательную инициативу. Спасибо моим коллегам из Администрации, представителям партии «Единая Россия» и, конечно, всем неравнодушным жителям, присоединившимся к акции, чтобы вместе защитить и приумножить природное наследие. Особенно тронула история сотрудницы организации Надежды Угаровой, которая давно мечтала посадить дерево в своем родном городе. Именно такие личные истории и общие добрые дела формируют истинную любовь к своей малой Родине. Уверен, новая рябиновая аллея станет настоящим украшением «Дубравы» и будет радовать жителей Павловского Посада на протяжении многих лет. Продолжаем совместными усилиями улучшать наш округ!» - заявил глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.