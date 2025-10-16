Россиянин в медицинской маске с ножом пытался ограбить микрофинансовую организацию

Ранее судимый гражданин в медицинской маске и с ножом пытался ограбить микрофинансовую организацию, расположенную в Перми, сообщил properm.ru.

По информации издания, инцидент произошел 6 октября. Мужчина в медицинской маске вошел в здание, где жители могут получить займ у микрофинансовой организации. Гражданин, угрожая ножом, потребовал от сотрудницы выдать ему все деньги.

По данным издания, женщина была сильно напугана. Однако она смогла собраться. Сотрудница попросила злоумышленника подождать несколько минут, чтобы она могла подготовить деньги. Параллельно она воспользовалась «тревожной кнопкой». Нападавший понял, что реализовать преступный план не получится. Он покинул помещение.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия. Они задержали 40-летнего подозреваемого, который, предположительно, пытался не привлекать внимание при помощи невзрачной одежды темного цвета. Возбуждено уголовное дело.

«По ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу. Срок меры пресечения — 2 месяца», — указано в сообщении ведомства.

