В Омске поймали грабителя ювелирного магазина, желавшего увидеть жену

В Омске задержан мужчина, совершивший ограбление ювелирного магазина с целью навестить супругу. Информацию об этом предоставили в пресс-службе регионального МВД России.

Как сообщили в правоохранительных органах, в полицию поступило заявление о грабеже от работника ювелирного магазина. Следствие установило, что злоумышленник, притворившись покупателем, вошел в магазин, выбрал два кольца общей стоимостью 76 тыс. руб., после чего скрылся с похищенным.

Полицейские оперативно установили личность преступника. Им оказался 42-летний ранее судимый омич. Сразу после совершения преступления он покинул город, направившись в Кемерово.

Спустя несколько суток он был задержан на территории железнодорожного вокзала и доставлен в полицейский участок для дальнейшего разбирательства. На допросе задержанный признался, что совершил кражу под влиянием импульса, после чего продал кольца в ломбард, а деньги использовал для поездки к жене, отбывающей тюремное заключение в исправительной колонии Кемеровской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»).

