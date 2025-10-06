Россиянин выкопал возле ритуальной службы три голубые ели

В телеграм-канале Главного управления МВД России по Кемеровской области — Кузбассу проинформировали, что 48-летний житель Анжеро-Судженского похитил три голубые ели, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации ведомства, мужчина выкопал саженцы ели возле здания, в котором располагается организация по оказанию ритуальных услуг. Сотрудникам правоохранительных органов об инциденте сообщила местная предпринимательница, которая зарегистрировала работу компании. Мужчина похитил три голубые ели.

По данным ведомства, сумма причиненного ущерба составила 18 тыс. руб. Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность предполагаемого похитителя и задержали его. Против горожанина возбудили уголовное дело, материалы которого переданы в суд.

«Следователем ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу установлено, что обвиняемый похитил голубые ели, чтобы посадить на своем участке», — указано в сообщении.

По информации издания, мужчина вернул саженцы. Сотрудники правоохранительных органов передали их местной предпринимательнице. Суд вправе выбрать для задержанного наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

