Взятка за социальное жилье: 20 тыс. руб. стали ценой служебной карьеры для чиновницы

Следственное управление СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу в своем телеграм-канале сообщило о завершении предварительного следствия по уголовному делу в отношении экс-руководителя структурного подразделения администрации Анжеро-Судженского городского округа, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Следственный комитет сообщил о предъявлении обвинений экс-чиновнице в получении взятки от жителя города в сумме 20 тыс. руб., а также в злоупотреблении служебным положением. Средства были переданы за незаконное переоформление договора социального найма на представителя взяткодателя для дальнейшей приватизации жилплощади. Противоправный характер действий заключался в том, что фигурант дела изначально не обладал правом на получение жилья по такой программе. Юридическое оформление данной сделки, сопряженное с превышением полномочий, осуществлялось с апреля по октябрь 2021 года.

По информации СК, сотрудники правоохранительных органов в рамках возбужденного уголовного дела собрали доказательства, которые подтверждают причастность бывшей чиновницы к совершению коррупционного преступления. Утвержденное обвинительное заключение направлено в суд.

«Действиям взяткодателя также дана правовая оценка», — указано в сообщении СК.

