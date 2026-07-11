Россиянина задержали за публикацию видео последствий атаки БПЛА в Татарстане

33-летний житель Нижнекамска оказался в центре внимания правоохранительных органов после того, как выложил в Сети видеозапись с промышленного объекта. По информации пресс-службы МВД по Республике Татарстан, на кадрах были зафиксированы последствия удара беспилотного летательного аппарата, сообщил РБК.

Сам мужчина на допросе рассказал, что в момент атаки он присутствовал на месте событий. Снять происходящее на камеру мобильного телефона, по его словам, было спонтанным решением. Затем он разместил ролик в открытом доступе. Однако довольно скоро под постом начали появляться реакции, которые автор счел негативными. После чего он удалил опубликованный материал.

По данным издания, действия мужчины не остались без внимания надзорного ведомства. Ему было вынесено предупреждение прокурором — официальное предостережение о недопустимости действий, нарушающих законодательство. Информация о том, повлекла ли публикация иные последствия, в официальном сообщении отсутствует.

Ранее сообщалось, что в Абхазии объявили опасность БПЛА и опубликовали телефоны экстренной связи.