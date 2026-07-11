«Семизначный контракт и книга с ругательством в названии»: Ратаковски расскажет о жизни разведенной матери-одиночки

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски подписала контракт с издательством Penguin Press на выпуск новой книги, сообщает Deadline. Конкретная сумма сделки на называется, но известно, что она семизначная.

Отмечается, что издательство выиграло аукцион среди 12 претендентов. При этом название книги содержит одно из самых распространенных ругательств в английском языке.

Новая работа станет продолжением бестселлера 2021 года My Body, который разошелся большим тиражом и получил восторженные отзывы критиков. В центре сюжета — личный опыт Эмили, размышления о свободе, женской идентичности и современной культуре знакомств.

Одна из центральных тем — «компульсивные свидания» после развода. Ратаковски описывает период, когда она пыталась разрушить старые стереотипы о себе и найти новый образ. Модель с юмором рассказывает о бывших ухажерах, которых она называет «Пожилым миллениалом», «Веганом-граффитистом» и «Сыном миллиардера».

Эмили уже писала о своей жизни после развода с кинопродюсером Себастьяном Бир-Макклардом. В эссе для The Cut она признавалась, что заводила случайных партнеров, чтобы «разрушить образ святой и заменить его развратницей». Теперь она продолжит эту тему в полноценной книге.

Ранее сообщалось, что 40-летняя супермодель Ирина Шейк показала откровенные фото с отдыха.