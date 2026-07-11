Меньше уличных преступлений и пьяных нарушителей: криминогенная обстановка в Подольске изменилась с начала года

В УМВД России по городскому округу Подольск состоялось совещание, посвященное подведению итогов деятельности за первое полугодие 2026 года. В мероприятии участвовал заместитель главы муниципалитета Игорь Семенов.

По итогам шести месяцев в подольские органы внутренних дел поступило более 42 тыс. обращений от граждан. При этом число официально зарегистрированных преступных посягательств сократилось на 17,6 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Возбуждено 1195 уголовных дел. Положительная тенденция, как отмечается, зафиксирована во всех девяти территориальных подразделениях.

Общий уровень раскрываемости преступлений на территории округа достиг 79 процентов. Этот показатель превышает среднеобластные значения. Особых успехов добилось дознание, где раскрываемость составила 97 процентов.

Сократилось и количество правонарушений, совершенных в общественных зонах и на улицах. Меньше стало преступлений, совершенных лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, а также теми, кто уже имел судимость. В течение полугодия полиция обеспечивала безопасность при проведении более тысячи массовых мероприятий, которые посетили свыше 400 тыс. человек. Серьезных происшествий в ходе их организации допущено не было.

На второе полугодие перед подольскими правоохранителями поставлен ряд приоритетных задач. Среди них — противодействие экстремистским проявлениям, борьба с кибермошенничеством, пресечение незаконной миграции и оборота наркотических средств. Кроме того, в фокусе внимания остаются профилактика преступлений среди несовершеннолетних и обеспечение дорожной безопасности.

Ранее сообщалось, что спустя 24 года раскрыли 10 жутких убийств в Подмосковье.