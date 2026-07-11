«Немедленно сообщите»: в Абхазии объявлена опасность БПЛА и опубликованы телефоны экстренной связи

В Абхазии объявлена беспилотная опасность. С соответствующим заявлением в субботу, 11 июля, выступило Министерство обороны республики, сообщило РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал Sputnik Абхазия.

Как уточняется в сообщении, силы противовоздушной обороны и дежурные подразделения Вооруженных сил республики осуществляют контроль воздушного пространства. Все необходимые меры принимаются для обеспечения безопасности.

Ведомство призвало граждан незамедлительно сообщать по указанным в сообщении телефонам в случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов или их фрагментов. Для экстренной связи с компетентными органами опубликованы номера.

«Силы ПВО и дежурные подразделения ВС контролируют воздушное пространство», — указано в сообщении телеграм-канала.

Ранее сообщалось, что ПВО сбила 178 украинских дронов в ночь на 11 июля, повреждены судна, погиб моряк.