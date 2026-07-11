Поцелуй — не измена, а переписка — да: почему Татьяна Буланова простит мужу легкий флирт, но не скрытые сообщения?

Певица Татьяна Буланова поделилась мыслями о верности и изменах. В интервью Popcake певица заявила , что считает тайную переписку с другим человеком ради развлечения изменой, которая ранит сильнее, чем физическая неверность.

Артистка объяснила свою позицию тем, что скрытое общение разрушает доверие и оставляет глубокий след в душе партнера.

«Даже не поцелуй измена… Я считаю, что можно назвать изменой, когда твой любимый человек переписывается с кем-то. Причем делает это для того, чтобы просто развлечься. Вот это измена, это внутри, противно это даже», — отметила Татьяна.

Сама певица часто обнимается и целуется с коллегами, поскольку постоянно находится в центре внимания и творческой среды, где телесный контакт — часть профессионального общения.

Личная жизнь Булановой тоже построена на доверии. Она живет с мужем Валерием Рудневым в разных городах — она в Санкт-Петербурге, он в Москве. Супруги видятся раз в неделю, и их это устраивает. Певица подчеркивает, что Руднев стал первым мужчиной, который готов за нее вступиться.

Ранее сообщалось, что певица Татьяна Буланова ждет внуков после свадьбы старшего сына.