«Как сильно я люблю тебя и обожаю»: Виктория Бекхэм обратилась к дочери в день ее 15-летия

Младшей дочери Дэвида и Виктории Бекхэмов Харпер исполнилось 15 лет, сообщает The Voice. В честь этого события знаменитые родители опубликовали в социальных сетях трогательные поздравления, сопроводив их серией снимков.

Дэвид Бекхэм выложил фотографии, на которых Харпер запечатлена от младенчества до наших дней. Он отметил, что его дочь — прекрасный, милый, добрый и красивый человек.

Виктория Бекхэм также поделилась серией фото, среди которых особое место занял теплый снимок с маленькой Харпер. В своем сообщении она призналась, что сильно любит дочь, гордится тем, что является ее мамой.

«Я даже не могу начать объяснять, как сильно я люблю тебя и обожаю, как сильно я горжусь тем, что я твоя мама. Это невероятное счастье — видеть, как ты расцветаешь, как юная леди!», — написала Бекхэм.

В день рождения Харпер побывала на концерте своего 21-летнего брата Круза. Он выступал со своей группой The Breakers. Со сцены Круз обратился к сестре, сказав, что любит ее.

В семье Бекхэмов — четверо детей. Старшему сыну Бруклину 27 лет. Однако он не поддерживает отношения с родителями из-за семейного конфликта. Поговаривают, что Бруклин даже сводит татуировку, которую когда-то посвятил отцу. Его младшие братья — 23-летний Ромео и Круз — в этом конфликте заняли сторону родителей.

Ранее сообщалось, что Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц отметили шестую годовщину помолвки.