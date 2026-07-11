Не стало сыгравшего в «Тайнах следствия» и «Ментовских войнах» актера Дмитрия Брейкина

В Таиланде умер российский актер Дмитрий Брейкин, сообщило издание «Аргументы и Факты». Артисту было 27 лет. Он долгое время служил в Новгородском академическом театре драмы имени Федора Достоевского.

Мать актера Татьяна рассказала, что накануне гибели ее сын пошел один в бар. Брейкина без сознания нашли на улице возле торгового центра около 4:00 по местному времени.

«Доставили в госпиталь... судороги, кровотечение. В 13 часов запись о том, что человека не стало. До этого вечером он от друзей поехал один в бар. Всегда сам все, один. Они его потом искали. На фото из госпиталя трубочка во рту была», — рассказала женщина.

Брейкин родился 1 августа 1998 года. Он дебютировал в кино в 2017 году в сериале «Ментовские войны». Снимался в проектах «Тайны следствия», «Такси под прикрытием», «Екатерина. Фавориты», «Блиндаж», «Страх над Невой», «Первый отдел», «Тюльпаны» и других. Последний пост в личном блоге он сделал 23 мая. Тогда актер рассказал о старте съемок масштабного проекта «Ханна» с его участием.

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