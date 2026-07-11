Администрация Зарайска: состояние пострадавших в кафе «Моккано» стабильное

Администрация муниципального округа Зарайск информирует о фиксации обращений от местных жителей, почувствовавших недомогание после визита в кафе «Моккано». Среди пострадавших есть дети.

В официальном комментарии подчеркивается, что состояние обратившихся расценивается как стабильное, врачи не отмечают ухудшений. Напротив, фиксируется положительная динамика — все пациенты идут на поправку, терапия осуществляется в привычном режиме.

Уполномоченные санитарные службы в настоящий момент проводят полный комплекс лабораторных исследований, необходимых для выяснения причин инцидента. Ход проверочных мероприятий находится под постоянным контролем муниципалитета, а также под особым надзором прокуратуры.