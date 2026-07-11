ТАСС: подразделение ВСУ целенаправленно нанесло удар по автобусу в Запорожской области
ТАСС: подразделение ВСУ нанесло удар по автобусу в Запорожской области
Фото: [Медиасток.рф]
Междугородний автобус на территории Запорожской области подвергся прицельной атаке со стороны украинского подразделения беспилотных систем «Птахи Мадьяра». О случившемся агентству ТАСС рассказали представители российских силовых структур.
«В Запорожской области боевики 414-й отдельной бригады беспилотных систем ВСУ "Птахи Мадьяра" нанесли удар по междугороднему автобусу. Транспорт был атакован целенаправленно», — сказал собеседник агентства ТАСС.
Как отмечается, действия киевской стороны направлены на то, чтобы спровоцировать панические настроения у местного населения на освобожденных территориях. Такую цель удара, по данным собеседника агентства, преследовала украинская сторона.
«Так же было и в Токмаке — военных объектов рядом не было, били целенаправленно по толпе на рынке», —подчеркнули в силовых структурах.
По данным издания, глава Запорожской области Евгений Балицкий ранее информировал о том, что в ходе ночного обстрела региона Вооруженными силами Украины были повреждены несколько пассажирских автобусов.
Ранее сообщалось, что в Абхазии объявлена опасность БПЛА.