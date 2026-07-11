Междугородний автобус на территории Запорожской области подвергся прицельной атаке со стороны украинского подразделения беспилотных систем «Птахи Мадьяра». О случившемся агентству ТАСС рассказали представители российских силовых структур.

«В Запорожской области боевики 414-й отдельной бригады беспилотных систем ВСУ "Птахи Мадьяра" нанесли удар по междугороднему автобусу. Транспорт был атакован целенаправленно», — сказал собеседник агентства ТАСС.

Как отмечается, действия киевской стороны направлены на то, чтобы спровоцировать панические настроения у местного населения на освобожденных территориях. Такую цель удара, по данным собеседника агентства, преследовала украинская сторона.

«Так же было и в Токмаке — военных объектов рядом не было, били целенаправленно по толпе на рынке», —подчеркнули в силовых структурах.

По данным издания, глава Запорожской области Евгений Балицкий ранее информировал о том, что в ходе ночного обстрела региона Вооруженными силами Украины были повреждены несколько пассажирских автобусов.

Ранее сообщалось, что в Абхазии объявлена опасность БПЛА.