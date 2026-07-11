Пять дней вне дома — и коммуналка меньше: депутат ГД рассказал, как оформить перерасчет за ЖКУ во время отпуска

Выезд за город или отпуск продолжительностью более пяти полных дней могут стать законным поводом для уменьшения сумм в платежных квитанциях за жилищно-коммунальные услуги. Как разъяснил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон, в такой ситуации перерасчету подлежит прежде всего плата за вывоз твердых коммунальных отходов.

«Многие граждане не знают, что отъезд в отпуск или на дачу — это законное основание снизить платежи за коммуналку. Механизм четко прописан в постановлении правительства РФ № 354. Главное условие — вы должны отсутствовать дома более пяти полных дней подряд, не считая дней отъезда и возвращения», — сказал Вольфсон.

Депутат Вольфсон рассказал, что корректировка платежей в первую очередь касается вывоза твердых коммунальных отходов. Парламентарий обратил внимание на изменения, вступившие в силу с 1 марта 2023 года. С этого момента, как он уточнил, устранен существовавший ранее правовой пробел. Теперь перерасчет обязаны производить всем без исключения — вне зависимости от того, какая система начисления платы за услугу действует в конкретном регионе: исходя из количества зарегистрированных жильцов или из площади занимаемого помещения.

«Что касается воды, газа и водоотведения, здесь правило другое: списать плату по нормативу за время отпуска можно только в том случае, если у вас физически нет возможности установить счетчики, и это подтверждено официальным актом. Если счетчики стоят, вы и так заплатите только за то, что потребили. А вот за отопление, содержание жилья и капремонт платить придется в любом случае — эти расходы от вашего присутствия не зависят», — добавил Вольфсон.

Чтобы вернуть излишне уплаченные средства, необходимо подать соответствующее заявление. Как уточнил Вольфсон, закон предоставляет гражданину право сделать это в удобный для него момент — либо перед отъездом из жилья, либо по возвращении. Во втором случае установлен четкий временной лимит: на подачу заявления отводится 30 дней с момента, когда человек вернулся домой.

«Нужно обратиться в управляющую компанию или ресурсную организацию и приложить документы: билеты, гостиничные чеки, путевки или справку от председателя садового товарищества», — подытожил парламентарий.

Ранее сообщалось, что квитанции ЖКХ теперь будут приходить на Госуслуги.