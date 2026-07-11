Солист «Иванушек International» Григорьев-Апполонов объяснил, почему в песне «Тополиный пух» поется про июль

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов раскрыл секрет одного из главных хитов коллектива, пишет Super. Фанатов всегда интересовало, почему в песне «Тополиный пух» поется про июль, а не про июнь. Оказывается, все дело в авторе текста.

Как объяснил Григорьев-Апполонов, поэт Михаил Андреев, написавший слова к песне, жил в Томске, и именно в этом сибирском городе тополиный пух начинает летать в июле, а не в июне. Кроме того, певец, что слово «июль» звучит мягче и музыкальнее, чем «июнь».

«А нам июль больше понравился, потому что фонетически июль мягче звучит, чем июнь. Вот и весь ответ», — объяснил артист.

Недавно Григорьев-Апполонов также почтил память бывшего солиста группы Иванушек Олега Яковлева. Он опубликовал снимок старого состава коллектива. Яковлев ушел из жизни 29 июня 2017 года в возрасте 47 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

Фото: [ Олег Яковлев/соцсети ]

Ранее сообщалось, что старший сын певца Андрея Григорьева-Апполонова получил диплом МГИМО.