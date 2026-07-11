Зимой — горные лыжи, летом — сапборды: подольский курорт перешел на круглогодичный график

В подмосковном Подольске завершилось еще одно мероприятие в рамках благоустройства общественных территорий. На набережной парка имени Виктора Талалихина, обновленного по народной программе «Единой России», заработал пункт проката водного транспорта — лодок, катамаранов, катеров и сапбордов. Этому предшествовали обращения горожан, которые просили оборудовать спуск к реке Пахре и организовать возможность покататься на плавсредствах. С новым объектом ознакомился депутат Совета депутатов от «Единой России» Виктор Щукин — инспекция прошла совместно с местными жителями, сообщила администрация городского округа.

Депутат Щукин в ходе общения с горожанами рассказал о трансформации еще одной локации — горнолыжного курорта «Красная горка». Ранее он работал исключительно в холодное время года, однако теперь его инфраструктура переориентируется на всесезонное использование. Это стало возможным в том числе благодаря преображению Дубровицкого леса и парка имени Талалихина, что, в свою очередь, дало толчок для развития предпринимательских инициатив и вовлечения людей в спорт.

«В июле на большой палубе мы открыли прокат, для которого закупили 70 сапбордов. Реализация народной программы дала нам, как представителям малого бизнеса, возможность развиваться, запускать новые направления и создавать больше возможностей для активного отдыха жителей и гостей Подольска. Мы видим высокий интерес к летним видам спорта и продолжим развивать инфраструктуру, чтобы курорт был востребован круглый год», — рассказал генеральный директор горнолыжного курорта «Красная горка» Искандер Сабуров.

На сегодняшний день жители и гости города могут выбирать между шестью вариантами активного досуга в летний период. Они распределены по трем основным зонам отдыха. В парке имени Талалихина первыми начали работать велосипеды и детские электромобили, а затем к ним присоединились сапборды. Помимо одиночных прогулок, это оборудование позволяет проводить командные тренировки, соревнования, корпоративные мероприятия и даже массовые заплывы.

В парке «Дубрава» доступны к аренде велосипеды, самокаты, ролики и электромашинки для детей. В Дубровицком лесу, где проложена современная трасса, можно взять напрокат велосипеды, лыжероллеры, роликовые коньки и самокаты. Эта локация особенно востребована у тех, кто предпочитает динамичный отдых.

«Люблю кататься на сноуборде, велосипеде и сапах. У меня есть свой сап, но у друзей его нет. Приходилось постоянно что-то придумывать. Теперь есть недорогой прокат, все удобно и открыто ежедневно. Я очень рада! Еще радует наличие проката велосипедов в парке Талалихина и Дубровицком лесу. Качество отличное! Парк прекрасно обустроен. Живу рядом, поэтому всегда любопытно посмотреть, что изменится. Красота невероятная. Выходя из дома, прогуливаюсь здесь и наслаждаюсь видом. Дорожки ухоженные, фонари стильные. Вечером, при свете фонарей, пейзаж становится сказочным. Раньше казалось скучнее, теперь же гораздо приятнее гулять. Мне очень нравится, как развивается инфраструктура, появляются новые кафе и спортивные зоны. Всё классно организовано», — поделилась местная жительница Алиса Иванова.

Во время визита на набережную Виктор Щукин встретился с членами климовского физкультурно-спортивного клуба «Заречье», которые проводили занятие на сапах. Среди участников тренировки был мастер спорта по дзюдо и самбо Александр Плеханов. Депутат подчеркнул, что благоустроенные зоны становятся центрами притяжения — во время прогулок люди все чаще выбирают физическую активность.

«Мне здесь понравилось, и я решил использовать площадку для тренировок. Это отличная нагрузка на руки и спину. Особенно впечатлили качественные сапы и инфраструктура — шикарная палуба, все сделано профессионально и со вкусом. Нам не хватало таких площадок. В парке "Дубрава" тоже стало удобно, можно сыграть в теннис — тут целых пять столов, есть спортивная площадка с разнообразными тренажерами. Парк огромный, множество дорожек, мест для отдыха и прогулок», — подчеркнул Плеханов.

Реализация народной программы «Единой России» в Подольске приближается к завершению — показатель выполнения достиг 98 процентов. В этом году работы продолжаются. После капитального ремонта откроются несколько крупных объектов социального назначения.

Что касается городской среды, то в перечень уже завершенных проектов вошли скверы на улицах Юбилейной (Пестова), Папирова, Пушкина, Спасателей, парк имени Талалихина, «Дубрава» в Климовске, лесопарк «Березки», пешеходная зона в «Дубках» на Высотной, сквер Поколений со стелой трудовой доблести, бульвар 65-летия Победы со стелой воинской доблести, территория у Дома культуры имени 1-го Мая, сквер защитникам Родины, Певческое поле в Дубровицах, сквер на Тепличной и сквер имени 1812 года в Кутузово.

Помимо этого, вновь запущен подземный переход на Комсомольской. Установлено свыше 200 детских игровых и спортивных площадок. Проведены серьезные работы по социальной инфраструктуре, дорогам, жилищно-коммунальному хозяйству и прочим направлениям. Народная программа будет действовать и дальше.

«Во время инспекции нового объекта поговорил с жителями. Спортивная молодежь довольна открывшимися возможностями занятий на воде. Со временем прокат расширят и предложат катамараны, небольшие водные суда, которые будут ходить до Беляевского пляжа. В ближайшее время участникам СВО и их семьям предложат льготный прокат. Важно отметить, что благоустройство парков дает мультипликативный эффект и полезно для малого бизнеса, развития туризма и приобщения людей к спорту и активному отдыху. Именно такого эффекта мы и ожидали, когда формировалась народная программа "Единой России" на основе предложений жителей, представляющих различные профессиональные сферы», — заключил Щукин.

Ранее сообщалось, что глава Химок посетила «Шереметьево Хэндлинг» и обсудила экскурсии для жителей.