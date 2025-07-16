Денису Постовому отказали в медицинской помощи в американском СИЗО

Состояние здоровья россиянина Дениса Постового, ожидающего суда в американской тюрьме по обвинению в нарушении санкций путем экспорта микроэлектроники, резко ухудшилось и оценивается как критическое. Несмотря на это, необходимая медицинская помощь ему не предоставляется.

Как сообщил телеграм-канал Mash, бизнесмен содержится под стражей в Вашингтоне, где у него был диагностирован камень в желчном пузыре, а также другие заболевания. Отказ в предоставлении необходимой медицинской помощи негативно сказывается на его самочувствии.

В связи с этим родственники обратились за помощью к правозащитнику Ивану Мельникову, который в свою очередь направил обращение генеральному прокурору США.

В письме подчеркивается, что отказ в медицинской помощи является недопустимым и противоречит нормам международных конвенций, в частности конвенции ООН о гражданских и политических правах и конвенции против пыток, а также расценивается как пытка в соответствии с практикой Управления ООН по правам человека.

Денис Постовой был задержан во Флориде в сентябре 2024 года. Ему предъявлены обвинения в нарушении правил экспортного контроля, попытке отмывания денежных средств и нелегальных поставках микроэлектроники в Россию.

Американские власти утверждают, что он незаконно экспортировал в Россию технологии двойного назначения, которые, по их мнению, могли быть использованы в ходе специальной военной операции. Имя бизнесмена фигурировало в списке из 70 россиян, предложенных МИД РФ для обмена в феврале 2025 года.

Ранее сообщалось, что блогера Субо обвинили в отмывании 50 млн рублей, в схеме замешан его отец.