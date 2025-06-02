Россиянка уверена в предвзятом отношении водителя краснодарской маршрутки

По информации автора поста, студентка регулярно сталкивается с предвзятым отношением со стороны водителя. По ее словам, водитель находит различные способы, чтобы девушка оплатила проезд в полном объеме. Она же пользуется социальной картой.

Горожанка сообщила, что один раз водитель высказал мнение, что данные на социальной карте плохо просматриваются. Тогда девушка поменяла карту. Однако критика в ее адрес продолжила поступать. По словам автора, водитель не поверил, что карта принадлежит именно этой пассажирке. Студентка сказала, что может предъявить документ, подтверждающий личность. Водитель отказался от просмотра документов.

«Позорит студентку, которая в силу своего воспитания не может ответить по хамски. Много свидетелей, и это, повторюсь не впервые уже!» — сообщила автор поста.

По словам автора поста, водитель требует, чтобы студентка оплачивала проезд исключительно наличными, причем в полном объеме. Сотрудник ведет себя агрессивно, с девушкой общается грубо. Автор обращается к подписчикам с вопросом, каким способом можно урегулировать конфликтную ситуацию. Одна из подписчиц подтвердила, что лично была свидетелем одного из конфликтов студентки и водителя.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса в Кузбассе подверг опасности жизни пассажиров.