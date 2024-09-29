Российская туристка погибла в центре Тбилиси после падения в подземный переход

В центре Тбилиси погибла российская туристка, которая упала в подземный переход, сообщил Mash.

В подземном переходе люди создали мемориал: положили цветы. На стене висят таблички на английском и грузинском языках. Людей просят не забирать цветы. Растения приносят, чтобы почтить память погибшей в подземном переходе россиянки Алины Г.

Трагедия попала на видео, которое снимала сама погибшая. В вечернее время суток девушка прогуливалась с подругой. Сначала съемку вела подруга. Алина находилась в отличном настроении. Девушка очень эмоционально пела песню из репертуара Аллы Пугачевой «В последний раз» и жестикулировала. В кадр уже попал подземный переход, который был впереди.

Алина забрала камеру у подруги и начала ее снимать. Она отходила назад. В один момент лицо подруги изменилось. Она вскрикнула. Алина также закричала и, судя по движениям камеры, упала. Видео оборвалось.

На видео можно рассмотреть подземный переход. Возле него нет никаких ограждений. Идя спиной, достаточно сделать шаг, чтобы упасть вниз. SHOT располагает информацией, что погибшая россиянка жила в Москве. Девушка окончила РАНХиГС и работала в PR-агентстве.

«Подруга вызвала скорую, медики госпитализировали пострадавшую, у нее зафиксировали перелом основания черепа. Девушка скончалась в минувшую пятницу», — сообщил SHOT.

Ранее сообщалось, что премиальный отдых в Турции обернулся трагедией для российских туристок.