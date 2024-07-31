Премиальный отдых в Турции обернулся трагедией для российских туристок

Женщины с детьми отправились по путевке туроператора Coral Travel за 800 000 рублей в Турцию и чуть не погибли в серьезном ДТП. Вместо адекватной компенсации пострадавшим предложили билеты в аквапарк.

Инцидент произошел 29 июля. Россиянка с детьми 6 и 12 лет прилетели в аэропорт Антальи, где их встретил гид и повез в отель «Глория Верде», расположенный в Белеке. Однако на пути в отель водитель уснул за рулем, после чего автомобиль вылетел в кювет, перевернулся и врезался в бетонное ограждение. Внутри находились шестеро человек: российские туристки, несовершеннолетние, гид и сам водитель.

В результате аварии одной из женщин пришлось выбивать стекло головой. У нее разбита бровь, есть ссадины, гематома и синяк под глазом. Возможен перелом ключицы. Вместо компенсации морального и физического вреда, туроператор попытался замять ситуацию, предложив пострадавшей оплатить лечение. Но женщина отказалась, так как у нее есть страховка. Также она не приняла от сотрудника билеты в аквапарк.

Ранее россиянам рассказали, куда можно съездить вместо Турции. Так, к примеру, путешествие в Латинскую Америку им обойдется в 350 тысяч рублей.