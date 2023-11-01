Российские автоконцерны столкнулись с ростом цен на доставку машин

Отечественные автопроизводители обратились в Минпромторг и Министерство транспорта с просьбой о помощи в решении проблемы в связи с резким ростом стоимости доставки машин в дилерские центры. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник рассказал, что с середины 2023 года российский авторынок столкнулся с кризисом в сфере доставки автомобилей в дилерские центры. По словам источника, центрам пришлось столкнуться с большим и резким ростом тарифов на вывоз своей продукции, вызванным невозможностью работы для иностранных перевозчиков и дефицитом водителей.

По словам источника, отечественные производители уже направили просьбы о помощи в российские ведомства, но те мало чем могут помочь бизнесу, так как сегмент перевозок автомобилей не регулируется со стороны государства.

Он также уточнил, что цены на тарифы возросли почти вдвое.