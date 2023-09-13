Российские футболисты могут покинуть страну: комментарий экспертов

Главный тренер национальной сборной Валерий Карпин высказал мнение, что российским футболистам необходимо уезжать из страны и заключать контракты с иностранными ФК. Эксперты оценили шансы спортсменов прославиться за границей, а также рациональность подобного предложения, сообщает newizv.ru .

Спортивный обозреватель Игорь Рабинер пояснил, почему тренер Карпин выступает с такими призывами. В современных реалиях, когда на многие соревнования не приглашают российских участников, нет возможности развиваться, конкурировать и усовершенствовать навыки.

«В 90-е годы у нас много футболистов, включая самого Карпина, играли в ведущих европейских лигах, но сборная ничего не добилась. А добилась как раз на Евро-2008 и ЧМ-2018, когда легионеров были единицы, но просто была дана качественная работа как тренерами, так и игроками. Другое дело, что тогда российский футбол был частью мирового, а сейчас он, хоть и остается членом ФИФА, по факту от него отсечен», - заявил «НИ» спортивный обозреватель Игорь Рабинер.

При этом издание отмечает, что громких историй, когда российский спортсмен заключал контракт и одерживал славу и победы, нет. Например, тренер Станислав Черчесов или игрок Артема Дзюба – с ними разорвали контракт, так как они не смогли себя проявить.

Вероятнее всего иностранные клубы могут пригласить таких футболистов: Матвей Сафонов («Краснодар»), Игорь Дивеев (ЦСК), Сергей Пиняев («Локоматив»).

Ведущий спортивного телеграм-канала Антон Орехъ уверен, что российские спортсмены не нужны иностранным компаниям. Это не единственная причина.

«Второе — слишком сложные расчеты за них при продаже. Там целая морока с получением денег, так было, например, с Алексом Кралом из «Спартака» и Николой Влашичем из ЦСКА. В большинстве случаев наши переходят в другие клубы с понижением статуса, да и зарплаты на родине зачастую выше. Но в приобретении наших игроков есть плюс: их можно купить подешевле. С другой стороны, за те же деньги можно купить игроков из бывшей Югославии, Африки, стран ЕС, но с меньшими трудностями», - считает ведущий спортивного телеграм-канала Антон Орехъ

Эксперт Орехъ считает, что намного больше шансов у хоккеистов. Они ценятся за границей в отличие от русских футболистов.

Сложность в том, что после начала СВО многие не хотят выступать с российскими командами или отдельными спортсменами. В таких условиях вероятность того, что отечественных игроков пригласят за границу, низкая.