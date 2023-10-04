Российские командиры высоко оценили подготовку офицеров 2023 года выпуска

Молодые офицеры, окончившие в этом году обучение, покидают академию с хорошей подготовкой. После нескольких тренировок в качестве второго номера, они могут самостоятельно выполнять задачи с ТОС-1А «Солнцепек». Об этом сообщил командир расчета первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск, его слова передает издание РИА Новости .

Как сообщил командир, выпуск этого года является более подготовленным по части стрельбы и настрела. Он заявил, что выпускники уже готовы самостоятельно работать. Командир рассказал, что его ученики выезжают на позиции, на которых выступают в роли вторых номеров. Там они наблюдают за действиями более подготовленных бойцов, после чего допускаются к самостоятельной работе, рассказал командир.

Он заключил, что выпускники подготовлены в полной мере, как в теории, так и на практике.