В Щелкове завершат строительство нового плавательного бассейна

В поселке Монино городского округа Щелково завершается строительство плавательного бассейна, строительная готовность бассейна составляет 97%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета, на объекте задействованы более 30 человек. Строители завершают пусконаладочные работы, занимаются монтажом и наладкой систем водоснабжения бассейна.

В новом физкультурно-оздоровительном комплексе расположится бассейн на шесть дорожек, зал для подготовительных занятий и силовой подготовки, сопутствующие помещения для занимающихся и тренерского состава. Прилегающая территория будет благоустроена: выполнено озеленение, созданы места для отдыха. Площадь здания плавательного бассейна составит более 2,4 тыс. кв. м. Завершить работы планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.