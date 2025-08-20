Российские школьники поделились впечатлениями от стажировки в Китае

По информации издания, на стажировку пригласили ямальских педагогов билингвальных школ. Учителям рассказали, как эффективно обучать школьников. Мероприятие проходило в университете, расположенном в кенийском Момбасе. Непосредственно Гонконг посетили не только учителя, но и школьники. В рамках культурной программы участники программы освоили мастер-класс по нанесению иероглифов при помощи специальных кистей и туши.

«В Китае очень необычно, в частности в Гонконге, это прямо олицетворение словосочетания «каменные джунгли». Совсем иная атмосфера, хотелось бы еще раз вернуться», — говорит участница стажировки в Китае Алия Исламгалиева.

По данным издания, российские школьники в рамках поездки защитили свои исследовательские проекты. Ребята признались, что считают подобные мероприятия важным опытом для успешного развития карьеры в будущем. Ученики получили новые знания и сравнили подход к обучению в разных странах.

