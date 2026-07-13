МОК будет помогать российским спортсменам в получении виз

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили РИА Новости о готовности оказывать содействие российским спортсменам в получении виз для участия в международных соревнованиях.

Исполком МОК восстановил в своих правах Олимпийский комитет России (ОКР) и рекомендовал допускать россиян без всяких ограничений. Однако этим рекомендациям вняли не все международные федерации по видам спорта. Кроме того, сохраняются сложности с выездом на соревнования в недружественные России страны.

«Хотя решения о выдаче виз остаются суверенной ответственностью отдельных государств, МОК работает в рамках своей компетенции, поддерживая усилия по содействию участию спортсменов в международном спорте, где это возможно», — сообщили в МОК.

Ранее украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что «визабан» остается сейчас самым эффективным способом ограничить участие россиян в международных соревнованиях, поэтому Украина будет активно работать со странами, чтобы они не допускали российских спортсменов на свою территорию.