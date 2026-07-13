Комментатор Орлов назвал слабое место «Зенита»

Известный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» порассуждал о возможном усилении команды в предсезонный период. По его мнению, практически все позиции можно укрепить.

Комментатор отметил, что в межсезонье селекционный отдел ведет большую работу. Он считает, что в «Зените» практически нет неприкасаемых, которых нельзя заменить более качественным игроком. За исключением, возможно, Вендела, к которому благоволит главный тренер команды Сергей Семак.

«А вообще из слабых мест у «Зенита» только слабая игра. Но игру не купить на трансферном рынке, ее нужно поставить. Это должна быть совместная работа игроков и тренерского штаба», — подчеркнул Орлов.

В межсезонье «Зенит» приобрел защитника Кевина Андраде из «Балтики» и нападающего Фелипе Аугусто из «Трабзонспора».

Накануне петербургский клуб обыграл в товарищеском матче сербскую «Црвену Звезду» со счетом 3:1.