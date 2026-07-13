Атака беспилотников на Москву и Подмосковье 13 июля 2026: что известно сейчас
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
В ночь на 13 июля 2026 года Московский регион подвергся массированной атаке беспилотников.
По информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над территорией региона был сбит и подавлен 81 беспилотник. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 50 аппаратов на подлете к столице, при этом общая численность целей, летевших в сторону Московского региона с вечера 12 июля, превысила 350 единиц.
На местах падения обломков работают экстренные службы и спасатели, проводится оценка ущерба.