Атака БПЛА на Москву и Подмосковье 13 июля 2026: последние новости, сколько сбили
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении масштабной атаки беспилотников на столичный регион. Об этом пишет ТАСС.
По последним данным, в сторону Москвы с 20:30 12 июля было направлено более 350 вражеских БПЛА. Из них 50 аппаратов были успешно уничтожены силами противовоздушной обороны непосредственно на подлете к столице.
На местах падения обломков работают экстренные службы, специалисты проводят необходимые мероприятия по ликвидации последствий.