Штраф с камеры: что проверить водителю перед оплатой и Как правильно подать жалобу через «Госуслуги»

Юрист Юрий Александров разъяснил ufatime тонкости обжалования штрафов, зафиксированных камерами. Важно помнить, что в таких делах презумпция невиновности не действует: обязанность доказывать необоснованность штрафа лежит на водителе. Ответственность всегда несет собственник автомобиля, если он не докажет, что за рулем был другой человек или машина была продана.

Что нужно проверить перед оплатой

Прежде чем оплачивать штраф, эксперт советует внимательно изучить материалы постановления:

Идентификация: убедитесь, что на фото именно ваш автомобиль и корректно распознан номер.

Детали нарушения: проверьте точность указанного места и времени.

Технические ошибки: иногда камера принимает тень или посторонние предметы за нарушение разметки.

Режим работы камеры: если камера работала не в автоматическом режиме, а в ручном, постановление незаконно без составления протокола на месте.

Правила размещения: камеры должны стоять с соблюдением дистанции: не ближе ₽1 км друг от друга в населенных пунктах и не ближе ₽5 км — вне их.

Когда штраф можно оспорить

Обжалование эффективно, если на момент фиксации автомобиль уже был продан или находился в пользовании другого лица (нужно предоставить подтверждающие документы, такие как договор купли-продажи или аренды).

В каких случаях обжалование бесполезно

Юрист подчеркнул ситуации, когда шансы на отмену штрафа отсутствуют:

Если документы о продаже автомобиля формальны, а фактическое владение остается за прежним собственником.

Если получено несколько штрафов за день с разных камер — это считается самостоятельными нарушениями.

Доводы о плохих погодных условиях или ограниченной видимости суд не принимает.

Устные заявления о том, что за рулем был другой человек, без предоставления его данных и подтверждающих документов.

Порядок подачи жалобы

Жалобу можно подать в течение 10 дней после получения штрафа. Ее можно направить вышестоящему должностному лицу или сразу в суд (это рекомендуется при наличии веских доказательств). Госпошлина по таким делам не взимается. Жалобу можно подать через систему ГАС «Правосудие» или отправить почтой.