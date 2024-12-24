Командир штурмовой роты Стефан Сазонов с позывным Кобра рассказал, что бойцы штурмовой роты горного мотострелкового соединения группировки «Центр» неожиданно подошли к наемникам во время их чайной церемонии, сообщило РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал, что наемникам предложили сдаться в плен. Выяснилось, что они прибыли из Польши. Русским языком не владели. Однако, исходя из обстановки, поняли требования российских военнослужащих. Один из наемником решил сдаться. Однако второй открыл против военнослужащих РФ огонь. В итоге оба были уничтожены. Инцидент произошел на одном из опорных пунктов, расположенных на кураховском направлении в Донецкой Народной Республике.

«Они не были готовы встретиться с нами, потому что они не ожидали меня и мою группу на своих позициях. Мы подошли к опорному пункту, — он сидел чай пил, и они не успели сработать», — рассказал РИА Новости командир штурмовой роты Стефан Сазонов с позывным Кобра.

Боец высказал мнение, что 15-20% наемников — это хорошо подготовленные военные. Остальная часть иностранных солдат, помогающих ВСУ, не имеет особенных навыков. Они, по мнению собеседника агентства, угрозы не представляют. Боец также обратил внимание, что наемники всегда хорошо вооружены и имеют необходимое обмундирование. Украинские военнослужащие так не обеспечены техникой, вооружением и амуницией.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили группу иностранных наемников в Великой Новоселке.