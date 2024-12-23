Российские военные уничтожили украинскую группировку наемников, которые пытались покинуть Великую Новоселку. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Отмечается, что наемники были ликвидированы с помощью FPV-дронов. Иностранцы хотели покинуть населенный пункт на пикапе, однако при выезде их достигли российские операторы БПЛА.

Кроме того, как отметил собеседник издания, иностранных членов группировки сначала выдала речь, которую зафиксировали через радиоперехват. После этого российские военные начали следить за ними.

Новая Новоселка представляет собой поселок городского типа, расположенный в Волновахском районе ДНР. Он был практически разрушен из-за продолжающихся боев. К декабрю 2024 года в поселке осталось около 5% жителей.

Ранее РИА Новости сообщило, что на стороне ВСУ воюют наемники из Бразилии, которые объединились в специальную группу Expeditionaries. Отмечалось, что некоторые участники формирования открыто пишут о своих действия на Украине в соцсетях.