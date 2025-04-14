Российские туристы уверены, что на территории ОАЭ произошел разлив нефти

Российские туристы уверены, что на территории нескольких отелей в ОАЭ произошел разлив нефти, сообщил телеграм-канал Mash.

По данным туристов, некоторые пляжи, которые расположены вблизи отелей, закрыты. Кроме того, люди заявляют о едком запахе. По их словам, его слышно примерно на расстоянии 5 км от моря.

По данным канала, разлив нефти произошел у отелей Novotel Fujairah, Al Bahar Hotel & Resort и Ibis Fujairah. Специалисты приступили к ликвидации проблемы в пятницу, 11 апреля. В регионе установилась жаркая погода, золотые пески у моря пустуют. Уборка мазута на данный момент не принесла желаемого результата. Пляжи по-прежнему грязные из-за протечки новой партии нефтепродуктов.

По информации Mash, работы по устранению мазута продлятся ориентировочно еще несколько дней. Тогда здоровью туристов ничего угрожать не будет.

Ранее сообщалось, что в России заявили о готовности поставить Китаю нефть в любых нужных количествах.