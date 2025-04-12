В России заявили о готовности поставить Китаю нефть в любых нужных количествах

Россия при необходимости может поставлять Китаю столько нефти, сколько потребуется этому государству. Такое заявление сделал Андрей Руденко, заместитель руководителя Министерства иностранных дел. Его слова привел ТАСС.

По утверждению замминистра, российские объемы добычи нефти способны удовлетворить все потребности Китая. Поэтому все поставки в КНР зависят исключительно от выбора самих китайцев. Они самостоятельно решают, у каких именно импортеров сырья приобретать нужные им объемы.

«Китай будет действовать прежде всего из своих национальных интересов. Мы готовы предоставить нефти столько, сколько Китай сможет потребить», — указа Руденко.

На данный момент Россия является крупнейшим поставщиком нефти в КНР. За ней по объемам поставок следует Саудовская Аравия.

Ранее в США заявили, что могут полностью перекрыть весь экспорт нефти из Ирана. Это якобы подтолкнет страну к договоренности по сворачиванию ядерной программы. По словам американского министра энергетики, подобный сценарий вполне выполним, так как глава Штатов Дональд Трамп уже предпринимал подобные действия во время первого президентского срока.