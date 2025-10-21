Российский город выиграл 30 млн руб. на обновление инфраструктуры

Город Междуреченск в Кузбассе добился значительного успеха на всероссийском уровне, войдя в число лидеров сразу в двух престижных номинациях масштабного конкурса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, среди нескольких тысяч заявок со всей страны муниципальное образование сумело занять четвертую позицию в категории «Повышение узнаваемости муниципального образования», известной также как «Бренд территории». Параллельно в номинации «Умный город», оценивающей модернизацию городского хозяйства через внедрение цифровых технологий, междуреченцы заняли почетное пятое место.

Ключевым проектом, который был представлен экспертам в рамках «Бренда территории», стала стратегия «Междуреченск. Город тайги». Ее концепция кардинально меняет привычное восприятие населенного пункта исключительно как шахтерского центра, раскрывая его многогранный потенциал для инвестиций и развития. Проект позиционирует территорию как перспективную площадку для предпринимательской деятельности, тесно связанную с ее уникальным природным окружением.

«Междуреченск выиграл 30 млн руб. на обновление городской инфраструктуры. В числе победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» вошли два проекта. «Междуреченск. Город тайги» выиграл 20 млн рублей, проект «Оснащение автоматизированной системой общедомовых счетчиков» — 10 млн рублей. Поздравляю команду Междуреченска!» — сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

По информации издания, в основу бренда легли известные туристические объекты, такие как природный комплекс «Поднебесные Зубья», горнолыжный комплекс «Югус» и заповедник «Кузнецкий Алатау». Согласно концепции, именно эти локации должны стать точками роста для создания современной туристической, спортивной и научной инфраструктуры. Важным аспектом является органичное встраивание новых объектов в существующий ландшафт, чтобы они стали естественным продолжением тайги – уникального мирового биома, определяющего лицо территории.

Ранее сообщалось, что «Яндекс Путешествия» назвали лучшие направления для культурного отдыха в ноябре.