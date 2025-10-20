От Минска до Токио: лучшие города, которые стоит увидеть осенью каждому туристу

Осень — идеальный сезон для путешествий в страны с приятным климатом и богатым культурно-историческим наследием. В этот период погода становится мягче, туристические потоки снижаются, а впечатления от поездок нередко оказываются ярче, чем летом. Эксперты сервиса «Яндекс Путешествия» в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» поделились рекомендациями, где можно провести длинные ноябрьские праздники или отпуск после них с вылетом из Москвы и максимальным комфортом.

Беларусь

В Беларусь можно отправиться без визы и даже без заграничного паспорта. Столицу страны — Минск — стоит посетить ради уникального сочетания архитектурных стилей: от монументального сталинского ампира до современных кварталов. Обязательно прогуляться по проспекту Независимости, загляните в Верхний город и живописное Троицкое предместье.

Недалеко от Минска расположены Несвижский и Мирский замки, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Гродно очаровывает атмосферой старинной Европы — с костелами, замками и видом на Неман. Витебск известен как родина Марка Шагала, а Беловежская пуща поражает первозданной природой и возможностью увидеть зубров в их естественной среде.

По данным «Яндекс Путешествий» на ноябрьские праздники, перелет из Москвы туда-обратно обойдется в среднем в 9,9 тыс. рублей, а проживание — около 8,5 тыс. рублей за ночь.

Узбекистан

Узбекистан — отличное направление для тех, кто ценит культурный и исторический отдых в сердце Средней Азии. Самарканд, Бухара и Хива — города, расположенные на древних путях Великого шелкового пути, сохранили неповторимое наследие Востока.

В Самарканде стоит посетить знаменитую площадь Регистан с ее великолепными медресе, украшенными изразцами и мозаикой. Хива поражает атмосферой древности — ее старый город, окруженный крепостными стенами, напоминает музей под открытым небом.

Фото: [ сommons.wikimedia/Kraftabbas ]

Бухара привлекает множеством архитектурных памятников: цитадель Арк, площадь Регистан с минаретом Калян и колоритный комплекс Ляби-Хауз с прудом и медресе. В окрестностях города можно побывать в парке Саманидов и в летней резиденции эмира — Ситораи Мохи-Хоса.

Для россиян въезд в Узбекистан безвизовый, а прямые рейсы выполняются регулярно. К ноябрьским праздникам средняя стоимость авиаперелета туда-обратно составляет около 18,7 тыс. рублей, а проживание — примерно 6,4 тыс. рублей за ночь.

Китай

Пекин хранит главные символы Китая — Великую Китайскую стену, Запретный город и площадь Тяньаньмэнь. Посещение этих мест позволяет прикоснуться к тысячелетней истории страны и почувствовать дух императорской эпохи.

Шанхай поражает контрастами: здесь футуристические небоскребы соседствуют с колоритными кварталами старого города. Это один из самых динамичных мегаполисов Азии, где можно увидеть старейшую в мире троллейбусную систему и самый протяженный трансокеанский мост, соединяющий Шанхай с городом Нинбо.

Сиань известен своим уникальным музеем терракотовых воинов — коллекцией из примерно 8 тыс. реалистичных статуй солдат армии династии Цинь, признанной одним из чудес археологии.

Для россиян въезд в Китай теперь безвизовый. На ноябрьские праздники перелет из Москвы и обратно обойдется в среднем в 52,4 тыс. рублей, а проживание — около 8,3 тыс. рублей за ночь.

Фото: [ сommons.wikimedia/chensiyuan ]

Сербия

Сербия по-прежнему остается одним из самых доступных направлений для культурного отдыха в Европе. Для россиян действует безвизовый режим, а прямые перелеты выполняются без пересадок. Белград привлекает туристов крепостью Калемегдан, музеем Николы Теслы, старинным кварталом Скадарлия и набережными рек Савы и Дуная. Здесь активно развивается современное искусство, регулярно проходят концерты и выставки.

Город Нови-Сад часто называют «сербскими Афинами». Здесь стоит посетить Петроварадинскую крепость, известную также как «Гибралтар на Дунае». Она была построена во времена Австро-Венгрии для защиты от Османской империи. Ниш считается одним из самых древних городов Балкан. Архитектура крепостей в Нише, Петроварадине и Белграде наглядно демонстрирует различия в оборонительных стилях турок, австро-венгров и сербов.

На ноябрьские праздники перелет в Сербию туда-обратно обойдется в среднем в 60,8 тыс. рублей, а проживание — около 9,4 тыс. рублей за ночь.

Япония

Япония сочетает в себе древние традиции и передовые технологии. Киото остается культурным центром страны — это бывшая столица, известная множеством храмов и святилищ, а также Императорским дворцом, расположенным в самом сердце города. В свободное время стоит посетить традиционную чайную церемонию в одном из известных кварталов гейш — Гион или Понто-те.

Токио представляет современную и технологичную сторону Японии: здесь множество музеев современного искусства, впечатляющие небоскребы, модные районы и насыщенная уличная культура. В Нара путешественники могут прогуляться по паркам и храмам, где свободно гуляют олени — символ города.

Фото: [ сommons.wikimedia/Basile Morin ]

Для въезда россиянам необходима виза, однако процесс ее получения стал проще, а сам документ теперь бесплатный. Прямые рейсы выполняются регулярно. Средняя стоимость перелета туда-обратно на ноябрьские праздники составляет 68,6 тыс. рублей, а проживание — около 11,6 тыс. рублей за ночь.

Ранее стал известен топ-7 жарких направлений для отдыха на Новый год у моря.