Российский хоккеист после игры потерял сознание и умер: остались жена и двое детей

После хоккейного матча умер 39-летний Александр Красовский, сообщил E1.RU со ссылкой на друзей спортсмена.

Согласно данным издания, первоначально поступила информация о смерти хоккеиста непосредственно в понедельник, 3 ноября, в ходе игры. Инцидент произошел на ледовой площадке «Локомотив» в Екатеринбурге во время матча Большой уральской хоккейной лиги между командами «Автопапы» и «Уральские Волки». Как сообщил товарищ Александра по команде, у спортсмена семь лет назад был диагностирован инфаркт.

Согласно информации издания, позже стало известно, что окончательную остановку сердца у Александра зарегистрировали приблизительно спустя час после завершения матча. Источник, близкий к редакции E1.RU, раскрыл детали произошедшего: самочувствие хоккеиста резко ухудшилось после окончания встречи. Медик измерил ему давление, и его показатели не выходили за пределы нормальных значений.

По данным издания, примерно через 10 минут после завершения игры спортсмен потерял сознание. Дежурный врач незамедлительно приступил к оказанию помощи, проводя комплекс реанимационных мероприятий. Параллельно была оперативно вызвана бригада скорой медицинской помощи.

«Два раза запускали его, пока ждали скорую», — сообщил источник E1.RU.

Источник E1.RU рассказал, что врачи скорой помощи также пытались реанимировать хоккеиста. Пульс перестал прослеживаться через 40 минут после первых реанимационных действий. Редакция выразила слова соболезнования семье. У спортсмена остались жена и двое детей.

Ранее сообщалось, что в Великобритании умер самый богатый человек, в Германии — самый пожилой житель.